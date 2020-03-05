Московские таксисты начали отказываться от поездок из-за низких цен

Московские таксисты начали все чаще отказываться выполнять заказы из-за слишком низкой стоимости поездок. Об этом в четверг, 5 марта, сообщает «Москва 24».

Как отмечает телеканал, таксисты не знают точной стоимости заказа до того, как начнут движение с пассажиром. Чтобы узнать ее заранее, они спрашивают у клиентов, какая цена отобразилась у них в приложении, и если она слишком низкая, водители уезжают.

По словам одной из пассажирок, когда приехавший к ней на вызов таксист узнал, что стоимость поездки составит менее 300 рублей, он попросил ее выйти из машины. «Кода я села в машину, он спросил, какая сумма высвечивается. Не помню точно — от 250 до 280 рублей. Он сказал: "За такую цену вас не повезу, выходите"», — рассказала она.

Глава общества защиты прав потребителей Александр Виноградов пояснил «Москве 24», что подобные инциденты происходят из-за того, что агрегаторы забирают себе слишком большие проценты, в результате водитель получает за каждый заказ гораздо меньше денег, чем рассчитывал. В то же время эксперт подчеркнул, что высаживать пассажиров в таких случаях незаконно, и призвал направлять все претензии непосредственно агрегаторам.

В феврале сообщалось, что два иностранца заплатили по 30 тысяч рублей за поездку на такси из московского аэропорта Шереметьево до Дербеневской улицы. Так, 52-летний гражданин Нидерландов отдал водителю 31800 рублей, а 31-летний житель Франции заплатил за аналогичный маршрут 32 231 рубль.

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