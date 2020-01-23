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Московские таксисты отказались везти китайцев из-за боязни коронавируса

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Таксисты в Москве начали отказываться везти граждан Китая из столичных аэропортов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московские новости».

Причиной этому стала боязнь московских водителей такси заразиться смертельным коронавирусом. Некоторые, как отмечаются, требуют с китайцев двойную оплату за поездку.

От китайского коронавируса 2019-nCoV, согласно последним данным, погибли 17 человек. Предположительно, заражены могут быть до 1,7 тысячи человек. На фоне этого в московских аэропортах проводят санитарно-карантинный досмотр всех воздушных судов, прибывающих из КНР и Таиланда.

Накануне, 22 января, коронавирус заподозрили у нескольких туристов, в том числе одного россиянина, прибывших из Китая, однако диагноз пока не подтвердился.

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