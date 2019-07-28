Московские туристы вознегодовали

В столичных аэропортах отменены и задержаны более 40 рейсов, сообщает РЕН ТВ. Канал отмечает, что ситуация вызвала негодование туристов.

Вовремя не смогли отправиться 46 самолетов. 36 из них были задержаны, еще 10 вылетов — отменены.

В Домодедово задержали 16 рейсов, там же были отменены и все 10 вылетов. В Шереметьево и Внуково задержали 14 и 6 вылетов соответственно.

27 июля в московских аэропортах были отменены и задержаны 60 рейсов, сообщало РИАМО. Отмены и задержки были зафиксированы во всех столичных воздушных гаванях кроме Жуковского.

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