Московские власти допустили привлечение заключенных на стройки

Руководитель московского департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что власти столицы не исключают возможность привлечения заключенных к работе на стройках. Об этом в среду, 6 октября, сообщает РИА Новости.

«В целом посмотрим по стране, как будет развиваться эта тенденция. Будем анализировать, при необходимости тоже примем участие. Сегодня таких наработок нет, справляемся своими силам», — пояснил Загрутдинов.

По мнению главы ведомства, полностью закрыть вопрос с потребностью в рабочей силе за счет тюремных заключенных все равно не удастся.

Ранее заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что Москва испытывает нехватку в примерно 200 тысячах трудовых мигрантов.