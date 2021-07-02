Московские власти решили изменить принцип застройки в городе

«Время, когда просто рисовались просто красные линии кварталов и дорог, уже прошло, это примитивно. Мы видим своей целью наполнение ткани города территориями различного назначения, где будет экономический эффект от каждого метра, не только только с точки зрения генерации прибыли для компаний, но и с точки зрения повышения доходов населения, повышения зарплаты москвичей», — рассказал Бочкарев.

Он подчеркнул, что ключевой задачей является «сочетание градостроительных вопросов и эффективного экономического развития».

Действующий генплан столицы был принят в 2010 году и охватывал развитие города до 2025 года. Он действовал в старых границах, поэтому был разработан еще один план, действовавший до 2035 года, который охватывал территории присоединенных Троицкого и Новомосковского округов.

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