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Московские водители стали вежливее

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Московские водители стали более вежливыми и дисциплинированными. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.

«Хотя нет предела совершенству, мы постоянно над этим работаем. Над этим работает и система видео- и фотофиксации нарушений», — сказал градоначальник.

Кроме того, по словам мэра, в столицы почти вполовину снизилась смертность на дорогах, при том, что средняя скорость движения увеличилась и возросло количество машин.

В феврале глава столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык предложил снизить скоростной режим в Москве до 50 километров в час. По его словам, в большинстве развитых стран мира уже последовали рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, что позволило существенно снизить смертность на дорогах.

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