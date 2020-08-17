Московские врачи нашли у Ефремова новую болезнь

Московские врачи обнаружили у актера Михаила Ефремова новую болезнь. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на слова адвоката артиста Эльмана Пашаева.

По словам Пашаева, в столичной Боткинской больнице у его клиента нашли хроническую обструктивную болезнь легких. «3,7 миллиона людей в мире умирают от этой болезни, от нее умер и его отец (актер и режиссер Олег Ефремов), так как ему не оказывали медицинскую помощь. В доме, где живет Ефремов, влажность очень большая, захожу к нему и потею так... В квартире дышать крайне тяжело», — сказал он.

Адвокат также отметил, что в доме артиста есть огороженная территория, «куда можно выйти, подышать», и попросил для Ефремова прогулки.

Вечером 8 июня артист, который находился в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре столицы. Автомобиль Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам актер не пострадал.

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