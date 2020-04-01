Московские врачи показали лица после ночных смен с зараженными коронавирусом

Валерий Вечорко, главный врач клинической больницы №15 в Москве, где начал работать стационар для больных c коронавирусной инфекцией, показал фотографии, на которых запечатлены глаза врачей после ночной смены. Пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Глаза наших медиков, выходящих после ночной смены из больницы, где проходят лечение больные с коронавирусной инфекцией. Если ты не хочешь, чтобы эти глаза смотрели на тебя через защитные очки, сиди дома», — написал Вечорко.

Его публикацией поделилась почти тысяча пользователей. Они поблагодарили медиков за работу и призвали горожан оставаться дома.

По последним данным, в Москве зарегистрировано 1880 случаев инфицирования коронавирусом. Все заразившиеся коронавирусом и контактировавшие с ними люди помещены под медицинское наблюдение.

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