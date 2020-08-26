Московские врачи спасли девушку с гигантской опухолью головного мозга

В московском НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского врачи спасли девушку с гигантской опухолью головного мозга. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.

По словам пациентки Любови Карцевадзе, она постоянно испытывала головные боли. «Сначала были эпизодические, потом стали регулярными, игнорировать их было нельзя», — пояснила Карцевадзе. Позже появилась усталость, ухудшилось зрение.

Девушку оперировали на протяжении шести часов. «Мы сделали достаточно большой разрез, фактически от уха до уха», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Александр Природов.

После проведенного анализа выяснилось, что опухоль доброкачественная, из-за чего химиотерапия пациентке не назначена. В скором времени Карцевадзе будут готовить к выписке.

30 июля заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столичном здравоохранении появился сервис для помощи врачам-рентгенологам в анализе маммограмм. «Сервис создан для того, чтобы помогать рентгенологам интерпретировать результаты исследований, в том числе в процессе скрининга рака молочной железы. Мы уверены, что новая технология повысит качество диагностики онкологических заболеваний», — отметила она.

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