Московские врачи спасли пациентку со 100-процентным поражением легких

Врачи института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского спасли пациентку со 100-процентным поражением легких, возникшим после заражения коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Изначально женщина лечилась самостоятельно и в результате усугубила свое состояние. Чтобы его стабилизировать, врачам потребовалось три недели. Все это время пациентка находилась в реанимации. Одновременно с основной терапией она проходила лечение с помощью гипербарической оксигенации (метод насыщения пациента кислородом под высоким давлением в лечебных целях, проводится в гипербарических барокамерах — прим. МОСЛЕНТЫ).

Спустя два месяца в стационаре женщина готовится к выписке.

В Москве за последние сутки выявили 2040 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных за все время пандемии достигло 950 517.

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