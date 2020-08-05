Московские врачи спасли проглотившего связку из двух ключей ребенка

Московские медики спасли семилетнего ребенка, проглотившего связку из двух ключей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Операцию выполнили специалисты Научно-исследовательского института (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии. Ребенка в медицинское учреждение привез отец, который заметил, как тот проглотил ключи. Сам малыш ни на что не жаловался. Наличие инородного тела помог выявить рентген.

Положение ключей в организме ребенка позволило достать их из желудка без осложнений. На утро следующего дня мальчика выписали.

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