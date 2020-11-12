Московские ЗАГСы ввели ограничения из-за коронавируса

ЗАГСы Москвы ограничили число гостей на регистрациях брака до пяти человек из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает агентство «Москва».

«В зале торжественной регистрации могут присутствовать не более семи человек, включая молодоженов, с условием обязательного использования средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, а также с соблюдением социальной дистанции», — говорится в сообщении. На бракосочетании молодожены могут находиться без масок, однако средства индивидуальной защиты необходимы во время ожидания и проверки документов.

ЗАГСы также рекомендуют перенести дату регистрации на более благоприятный период.

В Москве за последние сутки выявили 5997 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 491 542.

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