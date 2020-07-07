Московские «зебры» оставят без желтых полос

Власти Москвы решили больше не наносить желтые полосы на регулируемые пешеходные переходы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Центра организации дорожного движения» (ЦОДД).

В ведомстве изучили мировой опыт использования бело-желтой разметки на «зебрах» и пришли к выводу, что такое покрытие снижает качество сцепления с асфальтом в дождливую погоду. «Об этом нам не раз говорили в том числе мотоциклисты, для которых полностью размеченный — и белым, и желтым — пешеходный переход представляет опасность (…) В европейских странах использование желтой разметки допускается, но, как правило, во всех странах используется белая», — заявили в ведомстве.

Отказ от желтого цвета в условиях города не будет иметь негативного эффекта, считают в ведомстве. Также в ЦОДД отметили, что использование только белой разметки положительно скажется на внешнем облике города.

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