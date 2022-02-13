Московский бар раскрыл подробности инцидента со стрельбой кавказцев

Московский бар Rock'n'Roll прокомментировал инцидент со стрельбой кавказцев, не прошедших фейсконтроль. Подробности произошедшего руководство заведения раскрыло в беседе с «Мослентой».

По словам администрации, группа неизвестных людей предприняла попытку зайти в бар ночью во вторник, 8 февраля. «Наши сотрудники действуют согласно инструкциям и не допускают посетителей, которые могли бы помешать отдыху остальных гостей. Толпа мужчин показалась подозрительной своим поведением, тем более, что в этот вечер не проходили спортивные матчи, чтобы мужчин можно было принять за активных болельщиков, которые пришли отметить победу любимой команды», — отметил бар.

В заведении рассказали, что толпа нарушителей порядка помешала работе охраны и проникла в бар. Внтури молодые люди вели себя шумно, напугав остальных посетителей. Через 10 минут группа самоустранилась из бара.

«Сейчас по инциденту ведется следствие. Все видеозаписи изъяты. Администрация бара предоставила правоохранительным органам всю информацию и активно сотрудничает. После инцидента охрана в баре усилена, введены дополнительные меры безопасности», — заключил собеседник издания.

Ранее стало известно, что выходцы из Чечни устроили стрельбу в Rock’n’Roll. Один из кавказцев открыл стрельбу в воздух и по имуществу бара. После пяти выстрелов компания разбежалась.