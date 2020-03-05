Московский бомж украл цветы из магазина и угрожал ножом продавцу

В Москве бездомный мужчина ворвался в цветочный магазин и похитил букет, угрожая ножом продавцу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел 4 марта на Кутузовском проспекте. Бомж зашел в магазин и украл цветов на сумму 4,4 тысячи рублей.

Преступника задержали в тот же день. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы.

В январе сообщалось, что безработный житель Москвы напал с ножом на один из магазинов на улице Бакунинская. Правонарушитель, угрожая ножом, похитил две пары носков на сумму 343 рубля и скрылся.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!