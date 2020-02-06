Московский дворник убирал улицы на моноколесе и попал на видео

В Москве дворник убирал улицы на моноколесе и попал на видео. Запись размещена в Telegram-канале «Московские новости» в четверг, 6 февраля.

«Дворник на моноколесе. Киберпанк по-русски», — говорится в комментарии к видеозаписи. На кадрах мужчина в спецодежде ездит на электрическом уницикле и чистит улицу от снега.