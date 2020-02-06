Московский дворник убирал улицы на моноколесе и попал на видео
В Москве дворник убирал улицы на моноколесе и попал на видео. Запись размещена в Telegram-канале «Московские новости» в четверг, 6 февраля.
«Дворник на моноколесе. Киберпанк по-русски», — говорится в комментарии к видеозаписи. На кадрах мужчина в спецодежде ездит на электрическом уницикле и чистит улицу от снега.
Моноколесо — это самобалансирующееся транспортное средство, на котором можно преодолевать расстояние в 10-25 километров.
В марте прошлого года дворника на «Даниловской мануфактуре» на юге Москвы заметили за рисованием цветов на снегу в первый день весны. На снятых кадрах видно, как мужчина под снегопадом щеткой рисует на заснеженной дороге очертания двух роз. Он вызвал восторг очевидцев, которые прозвали его «самым романтичным дворником».
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