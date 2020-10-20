Московский эколог погибла после укуса осы

Эколог и представитель московского регионального отделения «Партии зеленых» Александра Аставина погибла после укуса осы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, Аставина находилась в своей квартире в Северном Измайлово. Женщина разговаривала по телефону, когда ее в губу укусила оса. Насекомое пряталось в открытой упаковке сока.

Спустя минуту эколог пожаловалась своему собеседнику на плохое самочувствие, и связь оборвалась. Мужчина не смог дозвониться до Аставиной и отправился к ней домой. Дверь вскрыли приехавшие на вызов сотрудники МЧС. В одной из комнат на диване обнаружили труп женщины, в соседней комнате спал ее маленький сын.

Знакомый погибшей рассказал, что Аставина не жаловалась на аллергию и здоровье в целом. Причину ее смерти предстоит определить медикам.

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