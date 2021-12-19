Московский электрик восхитил россиян любовью к профессии

Московский электрик рассказал о любви к своей профессии. Под его постом в Facebook-группе «Хорошево-Мневники / Щукино. Соседи» пользователи сети оставили множество восхищенных комментариев. Опираясь на прочитанный текст, некоторые отметили, что автор мог бы писать стихи.

«Я учился в школе в то благословенное время, когда каждый выпускник вместе с аттестатом получал рабочую профессию. Можно было выбрать из нескольких вариантов. Я решил стать электриком, о чем никогда потом не жалел», — написал россиянин.

Рассказчик вспомнил теоретические занятия и еженедельную практику, когда нужно было ремонтировать электрооборудование в школьной мастерской, а также заменять розетки, выключатели и лампочки в столовой. «Как это все пригодилось в жизни! В то время я усвоил принцип, которым руководствуюсь до сих пор: услышать — увидеть — потрогать — понять», — подчеркнул он и добавил, что крайне важно с самого начала обучения не только слушать теорию, но и пробовать делать что-то — только так можно стать достойным специалистом.

«Какое это удовольствие — ощущать, что бездушные детали, равнодушно лежащие на стенде, твоей волей соединенные в схему, начинают жить по твоим правилам, подчиняются твоей логике, выполняют твою волю…. Как можно не любить эту профессию?» — поделился мужчина. Он отметил, что сохранил любовь к электрике на всю жизнь. Долгие годы россиянин преподавал ее, стараясь привить аналогичные чувства к профессии своим студентам.

В комментариях пользователи отметили, что мастерство автора чувствуется даже через текст. Одна москвичка попросила у электрика помощи за гонорар, так как ищет подходящего специалиста уже полтора года. «Это самое прекрасное описание электрики, которое мне встречалось», — заметила участница интернет-сообщества.

Еще одна россиянка, вдохновившись историей, рассказала о своей необычной профессии. «Я каменщик-монтажник шестого разряда. После школы на УПК присвоили. Даже участвовала в кладке кирпича при строительстве дома — он стоит до сих пор», — написала она.

Несколько людей отметили, что в современном мире популярны совсем другие профессии, поэтому «мальчишка розетку не починит, а девочка пуговицу не пришьет».

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