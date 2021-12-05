Московский гитарист рассказал о рок-клубах прошлого

Лидер группы «Оргия праведников», гитарист Сергей Калугин на личной странице в Facebook вспомнил столичные рок-клубы, бывшие в прошлом популярными, но уже прекратившие свое существование. Музыкант опубликовал внушительный список названий московских площадок и пообещал дополнять его, опираясь на воспоминания своих подписчиков в комментариях.

По мнению артиста, клубов, «где не мощное шоу можно задвинуть, а просто, без затей сыграть», осталось на всю Москву совсем немного. Он предложил своим читателям составить перечень заведений, где в былые времена можно было здорово и душевно провести время. Сам он в числе первых назвал клубы «Точка», «Б-2», «Апельсин», «Вольта», «План-Б» и еще несколько известных в прошлом площадок. Но очень скоро список стал куда более внушительным.

«Эх, моя волосатая молодость…», «Эх, юность моя!» — вторили друг другу пользователи в комментариях. «Аж всплакнула. В большую часть из перечисленных клубов я хотя бы однажды ходила на концерт…» — рассказала россиянка. «А теперь представьте, каково в других городах», — заметил еще один из участников обсуждения.

Ранее Калугин назвал возможные причины задержки концертов в российских клубах.