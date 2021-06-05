Московский инвестиционный климат признали лучшим в России

Москва третий год подряд возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в России. Результаты огласили во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщается на сайте столичного мэра.

По предварительным данным Росстата, объем инвестиций в экономику Москвы за 2020 год составил 3,6 триллиона рублей. Московская доля в общероссийском объеме инвестиций в основной капитал составила 18 процентов. Кроме того, на столицу приходится около половины прямых иностранных инвестиций России.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, развитие города не остановилось даже несмотря на пандемию. После ее пика большинство отраслей бизнеса в столице не только достигли прежних показателей, но и сделали шаг вперед, добавил он.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, а также выявляет лучшие решения, примененные на практике.

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