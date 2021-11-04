Московский художник рассказал о «пытках» для советских детей

Так, например, на одной из картинок говорится об испытании горячей водой. Автор поясняет, что в советское время если дети приходили домой с холодными ногами, то их непременно заставляли окунать ноги в очень горячую воду, почти в кипяток. «А рядом ставили еще чайник, из которого время от времени подливали», — добавил он. В копилку «пыток» он также добавил испытание банками. «Было горячо и неприятно. На спине оставались «засосы» фиолетово-багрового цвета», — написано на картине.

Также автор топика упомянул про известные советским детям горчичники — листы бумаги, которые с одной стороны посыпаны горчичным порошком. Эти листы намачивали с горчичной стороны и клали на спину. «Было горячо и щипало глаза. Так горячо, что даже больно», — пояснил автор. Пользователи сети, в свою очередь, напомнили художнику и о других «пытках» из детства.

«Мне никогда в жизни не ставили банки. А я так завидовал "жирафам"», «Прогревание вареными яйцами. Горячие яйца завернуть в тряпочку и держать у околоносовых пазух», «Можно ли считать за пытку, если наклоняли голову над кастрюлей только сварившейся картошки в кожуре, а сверху накрывали полотенцем, и голова была в картофельной бане?», «Еще водкой натирали с ног до головы и в простыню укутывали», — прокомментировали юзеры.

Ранее россияне вспомнили советские телогрейки и сравнили их с «дутиками».