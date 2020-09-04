Московский курьер предложил клиентке провести время вместе в отсутствие мужа

Курьер Delivery Club в Москве предложил клиентке, которой он доставлял заказ, провести вместе время, пока дома нет ее мужа, и был уволен. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Сотрудник, имя которого не оглашается, написал женщине, что она ему понравилась, в мессенджере WhatsApp. На опубликованном скриншоте переписки видно, что курьер настойчиво интересуется, когда дома не будет присутствовать муж клиентки.

Отмечается, что когда женщина пожаловалась в компанию, в качестве компенсации ей предложили купон на 200 рублей. Однако затем представитель Delivery Club извинился за ситуацию и сообщил изданию, что сотрудник был уволен.

«Мы прекратили работу с этим курьером, а наша служба безопасности провела с ним работу. Оператор службы поддержки отправлен на переобучение, поскольку не придал должного значения случившемуся», — сказал он.

Представитель компании также подчеркнул, что в ближайшее время телефонные номера клиентов перестанут быть видимыми для курьеров.

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