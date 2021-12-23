Московский монастырь решил поиграть с россиянам при помощи квеста

В московском Высоко-Петровском мужском монастыре запустили игровой развлекательный квест. О решении поиграть с россиянами при помощи современного формата экскурсии сообщили на официальном сайте обители.

Теперь желающие в игровой форме могут узнать о самых важных событиях, произошедших за 700 лет существования монастыря. «Получая задания на древних свитках, команда расшифровывает надписи на каменных надгробиях, открывает шкатулки, узнает, когда и при ком реставрировались храмы, и многое другое. Наш квест называется "Селфи с монастырем", поскольку информацию участники узнают сами», — говорится в описании нового вида экскурсии.

Организаторы уверены, что это не только весело, но и полезно. По их мнению, благодаря эмоциям и впечатлениям, новую информацию посетители смогут запомнить на более длительный срок, чем если они услышат то же самое от экскурсоводов.

Продолжительность квеста — 90 минут. «Пожертвование на экскурсию» составляет 450 рублей с человека или 3600 рублей — с группы до восьми человек.

«Экскурсионную работу в нашем монастыре обеспечивают привлекаемые специалисты. Предлагаемая сумма пожертвования включает в себя оплату труда экскурсоводов и содержание инфраструктуры монастыря», — уточнили сотрудники обители.

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