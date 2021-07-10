Московский пенсионер восхитил пользователей сети модными образами

62-летний московский блогер под ником дядя Вова восхитил пользователей соцсетей модными образами. На его страницу в Instagram подписались 113 тысяч человек.

На кадрах пенсионер, создавший аккаунт, чтобы помочь сыну продавать одежду собственного бренда, позирует в шубах, ярких спортивных костюмах, современных футболках и худи.

На последних опубликованных фотографиях дядя Вова запечатлен на фоне магазинов Prada, Hermes и ЦУМ. «Кто-то ловит рыбу, а я ловлю женские взгляды», — говорится в подписи к снимкам.

Пользователей сети восхитили образы блогера — в комментариях они делают комплименты пенсионеру и просят рассказать, где он покупает одежду.

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