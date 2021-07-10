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Московский пенсионер восхитил пользователей сети модными образами
Фото: @vl424mir
62-летний московский блогер под ником дядя Вова восхитил пользователей соцсетей модными образами. На его страницу в Instagram подписались 113 тысяч человек.
На кадрах пенсионер, создавший аккаунт, чтобы помочь сыну продавать одежду собственного бренда, позирует в шубах, ярких спортивных костюмах, современных футболках и худи.
На последних опубликованных фотографиях дядя Вова запечатлен на фоне магазинов Prada, Hermes и ЦУМ. «Кто-то ловит рыбу, а я ловлю женские взгляды», — говорится в подписи к снимкам.
Пользователей сети восхитили образы блогера — в комментариях они делают комплименты пенсионеру и просят рассказать, где он покупает одежду.
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