Московский подросток выбросил из окна новорожденную сестру

В Москве 13-летний подросток выбросил из окна седьмого этажа новорожденную сестру. Об этом пишет Life Shot в своем Telegram-канале.

По данным источников, мальчик страдает аутизмом. В момент трагедии в квартире находились бабушка, разбиравшая вещи в шкафу, и мать, принимавшая душ.

Девочка спала в кроватке на кухне. Мальчик периодически заходил в комнату, якобы попить воды, а когда мать вышла из ванной, младенца в кроватке уже не было.

Взрослые искали девочку и обнаружили ее лишь выглянув в окно. Тело ребенка занесли в квартиру до приезда врачей и полиции.

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