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Московский рабочий оказался в больнице после неудачных сварочных работ

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Московский рабочий оказался в больнице после неудачных сварочных работ
Фото: Bo Smeets / Unsplash

В центре Москвы при неудачном проведении сварочных работ пострадал 57-летний рабочий. Об этом в среду, 1 декабря, сообщает «Вечерняя Москва».

По данным источника, инцидент произошел в жилом комплексе на Долгоруковской улице. Потерпевшего госпитализировали с ожогами различной степени тяжести.

Ведомство проводит проверку охраны труда и техники безопасности.

Ранее на стройке в центре Москвы рабочий упал с высоты и разбился насмерть. Происшествие случилось на строительном объекте на Большой Почтовой улице.

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