Московский режиссер заявил о краже статуэтки стоимостью 850 тысяч рублей

Актер и режиссер Алексей Наумов заявил о краже статуэтки стоимостью 850 тысяч рублей из его магазина в Москве. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, статуэтка «Расставание», авторами которой являются братья Моро, была выставлена на продажу в принадлежащем Наумову антикварном магазине «Антикзон» на Рождественском бульваре. Режиссер, являющийся также генеральным директором торговой точки, подал письменное заявление о краже вечером в пятницу, 19 ноября.

В правоохранительных органах уточнили, что статуэтка находилась на реализации. При этом правоустанавливающие документы на нее предоставлены не были. В настоящее время сотрудники столичной полиции проводят проверку по данному факту.

Алексей Наумов — российский актер, режиссер, сценарист и продюсер. Он создал несколько кинокартин и театральных постановок.

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