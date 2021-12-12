Московский рыбак назвал виды обитающих в водоемах столицы пресноводных

Московский рыбак и по совместительству повар Илья Артамонов, посвятивший рыбалке более десяти лет, рассказал «Мосленте» о том, как правильно выходить на лед, а также назвал виды обитающих в водоемах столицы пресноводных.

По его словам, рыбаки часто выходят на лед после первых ночных заморозков, что опасно. Для страховки они берут с собой товарищей. Правильным же с точки зрения техники безопасности считается выход на лед после нескольких дней заморозков, тогда толщина ледяного слоя достигает нескольких сантиметров.

«В водоемах Москвы и Московской области можно поймать окуня, щуку, судака и подлещика. В платных водоемах водятся форель, осетр, щука. Рыба в реках и озерах есть, но ее мало, поэтому каждый год приходиться изощряться, подбирать ту самую приманку, чтобы "удивить" рыбу, а параллельно похвастаться перед коллегами по цеху», — отмечает Артамонов. Подледник не назвал наиболее выгодные места для ловли, пояснив, что для каждого рыбака эта информация сокровенна и передается другому только в случае крепкой дружбы.

Также мужчина порекомендовал при готовке выловленной рыбы использовать только соль, перец и лимон, чтобы не испортить ее настоящий вкус.

Ранее рыболовный эксперт, мастер спорта России по спортивной рыбалке Роман Бутузов рассказал, что для безопасного перемещения по льду нужно, чтобы его толщина была не менее пяти сантиметров. Опытные рыболовы измеряют толщину лунки рулеткой или линейкой.