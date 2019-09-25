Московский сентябрь оказался теплее обычного

Нынешний сентябрь в Москве в целом окажется теплее обычного, несмотря на холода, пришедшие в столицу в последней его декаде. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает портал «Метеоновости».

По словам синоптиков, хотя сентябрьское похолодание в этом году затянулось и сейчас средняя суточная температура в городе близка к показателям октября, уже после 25 сентября температурный режим вернется к климатической норме. В итоге средняя температура в этом месяце превысит многолетние значения, считают метеорологи.

Они напомнили, что дольше всего холодная погода в конце сентября держалась в Москве в 1966 и 1977 годах — тогда период похолодания длился девять дней, при этом средняя месячная температура была ниже нормы на 1,5 градуса.

Ранее синоптики пообещали, что в октябре в Москве установится практически летняя погода. В некоторых районах города температура может достигнуть отметки в плюс 20 градусов.

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