Московский школьник несколько часов выдавал себя за сотрудника метро

14-летний московский школьник несколько часов выдавал себя за сотрудника столичного метро. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Восьмиклассник позвонил дежурной по станции и сказал, что придет на стажировку в вечернюю смену. Молодого человека встретили и начали обучение, но в какой-то момент настоящие сотрудники подземки заметили, что парень плавает в своих рассказах о том, кто он, откуда узнал о вакансии, и выглядит слишком молодо.

Вскоре школьник признался, что на стажировку пришел, поскольку хотел похвастаться перед друзьями своей аферой. Кроме того, по словам молодого человека, работа в метро — заветная мечта. Парня отвели в полицию и позвонили родителям. Они объяснили, что знали, что сын пойдет в метро, но на экскурсию.

В департаменте транспорта Москвы пообещали взять проявляющего интерес к метро молодого человека на стажировку, но только когда ему исполнится 18 лет.

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