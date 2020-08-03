Московский школьник сдал ЕГЭ на 400 баллов

Выпускник Бауманской инженерной школы №1580 Дмитрий Савичев сдал Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 400 баллов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Хорошие результаты также получили еще один выпускник этой школы Юрий Петряев и Вера Цуркис из школы №1568 — по 397 баллов каждый.

Из-за пандемии коронавируса ЕГЭ в России пришлось дважды переносить. Было решено, что в период пандемии экзамен будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. 17 июня Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ в 2020 году. Провести ЕГЭ дистанционно оказалось невозможно.

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