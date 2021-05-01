Московский священник выгнал прихожанина за фото иконостаса

В храме Симеона Столпника на Новом Арбате в Москве священник выгнал прихожанина за фото иконостаса. Об этом в субботу, 1 мая, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Уточняется, что священник раскритиковал мужчину за то, что тот достал телефон и начал фотографировать иконы в храме. Затем он попытался выхватить гаджет москвича, заявляя также, что это «его территория».

После инцидента пострадавший решил написать заявление в полицию. Он также пожаловался на то, что священник порвал куртку и не сказал заранее, что снимать в здании запрещено.

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