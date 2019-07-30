Московский таксист перенервничал и попал на видео

Московский таксист устроил истерику за рулем автомобиля и потребовал деньги с пассажирки, которая отказалась ехать с ним дальше. Ролик публикует TJ.

Инцидент произошел возле столичного аэропорта Шереметьево. На кадрах, снятых пассажиркой на мобильный телефон, видно, как водитель кричит, машет кулаками и бьет по рулю во время движения. При этом он отмечает, что «тоже нервничает». После этого женщина просит остановить машину, так как таксист ведет себя неадекватно.

В ответ мужчина заявляет, что он «нормально едет» и не может остановиться, так как уже приступил к выполнению заказа. После настойчивых просьб пассажирки таксист начинает требовать у нее деньги за то, что он подъехал к месту, куда она его вызвала. При этом когда женщина предлагает заплатить ему 100 рублей, он отмечает, что этой суммы будет недостаточно.

Чем закончился конфликт, неизвестно.

В марте сообщалось, что столичный таксист ограбил клиента, угостив его напитком с неизвестным веществом. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, злоумышленника задержали.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!