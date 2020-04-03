Московский таксист повез пассажира в Киргизию и пропал

Московский таксист в марте повез пассажира в Киргизию на личном автомобиле Mercedes-Benz E 220 и пропал. Об этом 3 апреля сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что водителю такси 32 года. 4 марта он выехал из столицы с 43-летним пассажиром, который направлялся в Казахстан. Однако в итоге мужчины прибыли в Оренбургскую область, пересекли границу Казахстана и 8 марта поехали в Киргизию.

Далее таксист вместе с мужчиной направился в Джалал-Абадскую область, где и проживает последний. После этого водитель пропал, его машиной, по данным телеканала, пользуется пассажир.

Жена таксиста обратилась в полицию, когда тот перестал выходить на связь. Обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

13 марта сообщалось, что в Москве женщина вызвала такси на улицу Совхозную. В ходе поездки у нее произошел конфликт с водителем из-за громкой музыки, после чего последний вышел из машины, открыл заднюю дверь и схватил пассажирку за руку, вытащив ее на улицу. Женщина упала и ударилась, а мужчина взял ее сумку и уехал.

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