Московский таксист прострелил голову отказавшемуся платить пассажиру

В Москве произошел конфликт между таксистом и двумя пассажирами, которые сперва отказались оплачивать поездку, а затем и вовсе напали на водителя. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, такси было заказано из Реутова в Некрасовку. При этом клиенты находились в состоянии алкогольного опьянения. В пути они меняли адреса, а после завершения поездки заявили, что не буду платить. Пассажиры напали на водителя, а тот в ответ достал пистолет и попытался напугать дебоширов предупредительным выстрелом. Не добившись результата, таксист начал стрелять в клиентов.

Один из нападавших был ранен в голову, его госпитализировали. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее конфликт между двумя женщинами и таксистом, начавшийся из-за парковочного места в Москве, перерос в драку. Все участники драки уже подали друг на друга заявления в полицию. Известно, что у женщин медики обнаружили ушибы и ссадины, на теле мужчины повреждений не оказалось.

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