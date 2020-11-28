Московский таксист случайно нашел пропавшего несколько дней назад мужчину

В Москве водитель такси Амерхан случайно нашел мужчину, который несколько дней назад пропал. Его искал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», передает в субботу, 28 ноября, издание Baza в своем Telegram-канале.

Уточняется, что таксист приехал в отель на Новорязанской улице столицы, где гостил его друг. В это время возле здания стояла скорая помощь — одному из постояльцев стало плохо в коридоре. Водитель разглядел упавшего пациента, вокруг которого суетились медики, и понял, что уже где-то видел его.

Выяснилось, что «Яндекс.Такси» сотрудничает с «Лизой Алерт» и рассылает сотрудникам объявления о поиске людей. Одно из таких сообщений ранее попало на глаза Амерхану: объявление содержало данные и фотографию мужчины, которому стало плохо в отеле. Таксист позвонил поисковикам, найденного мужчину забрала скорая помощь, вскоре он вернется к родным.

По данным издания «Подъем», руководство «Яндекс.Такси» пообещало поощрить неравнодушного водителя.

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