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Московский таксист вытащил из горящего автомобиля трех человек

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Фото: страница «ЧЕРТАНОВО» во «ВКонтакте»

Таксист в Москве спас жизни трех человек, вытащив их из горящего автомобиля. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на юге столицы. Там, недалеко от Чертановского проезда, машина врезалась в стену тоннеля и загорелась. Водителя и пассажиров бросился спасать водитель такси, которого за несколько секунд до аварии обогнал загоревшийся автомобиль.

По словам очевидцев, после столкновения произошел взрыв. Пострадавшие находятся в больнице с тяжелыми травмами. Как рассказал друг виновника ДТП, несколько дней назад он ехал в этой машине и заметил, что тормоза плохо срабатывали.

В октябре 2019 года сообщалось, что в Москве водитель такси Александр Шишкин вывез женщину с двумя детьми из задымленного тоннеля под Кутузовским проспектом. После того как загорелась одна из машин, стоящих в тоннеле водителей попросили заглушить автомобили и выйти из тоннеля пешком. Шишкин заметил женщину с детьми, посадил их в машину, бесплатно довез до Киевского вокзала и угостил детей конфетами.

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