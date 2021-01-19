Московский торговый центр затопило кипятком

Торговый центр «Авентура» на юге Москвы затопило кипятком. Произошедшее попало на видео, которое во вторник, 19 января, публикует РЕН ТВ.

На кадрах ролика, снятого одним из очевидцев, видно, что из дверей торгового центра валит густой пар. При этом посетители спешно покидают магазин.

Как отмечается, инцидент произошел в понедельник, 18 января. Что стало его причиной, не уточняется. Информации о пострадавших также не поступало.

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