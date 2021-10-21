Московский транспорт будет работать в обычном режиме во время длинных выходных

Во время длинных выходных с 28 октября по 7 ноября московский транспорт будет работать в обычном режиме. Об этом сообщил Дептранс в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что интервалы движения поездов метро, пригородных электричек и наземного транспорта не станут увеличивать, чтобы пассажиры могли соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, все поверхности в салонах будут дезинфицироваться.

Дептранс попросил москвичей не ездить по городу без крайней необходимости и провести нерабочие дни на свежем воздухе, в парке возле дома и за городом. «Если ехать все-таки нужно, соблюдайте все меры безопасности, надевайте средства защиты и обрабатывайте руки санитайзерами», — напомнили в ведомстве о санитарных нормах.

Руководитель департамента Максим Ликсутов отметил, что меры, принимаемые в московском транспорте для обеспечения безопасности, признаны «одними из лучших в мире специалистами ВОЗ и Международного союза общественного транспорта (МСОТ)».

Ранее москвичам сообщили, что парки и детские площадки не будут закрывать на время нерабочих дней. При этом горожан попросили избегать скопления людей.