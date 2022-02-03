Московский учитель танцев рассказал о визите террористов в культурный центр

Московский преподаватель бальных танцев Бруно Белоусов в беседе с «Мослентой» рассказал о визите террористов на один из танцевальных вечеров, проходивших в ДК ЗИЛ. Это произошло в начале нулевых.

«Билетерша нашего культурного центра была наблюдательной женщиной. Она сразу обратила внимание на мужчин, которые ходят по ДК и все осматривают», — поделился учитель. Он добавил, что в тот же день случился теракт на Дубровке, после чего злоумышленников показали по телевизору, а билетерша узнала в них тех самых подозрительных посетителей.

«Как тогда сказали, эти мужчины несколько ДК осмотрели. Но наш дворец оказался в этом плане неудобен, потому что тут много дверей и выходов», — отметил собеседник «Мосленты».

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