Московский врач объяснила опоздание на вызов к пациенту неумением машины летать

Врач-реаниматолог московской скорой помощи написала в объяснительной по поводу опоздания на вызов к пациенту, что ее машина не умеет летать. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает Telegram-канал Baza.

Речь идет о вызове от 9 августа. Медики прибыли на помощь женщине, попавшей в аварию в поселке Птичное в Новой Москве. За этот вызов скорой пришлось преодолеть 67 километров: 17 километров, чтобы добраться до раненой с предыдущего вызова, а затем еще 50 километров до НИИ имени Склифосовского. При этом отмечается, что на эвакуацию пострадавшей с места ДТП по нормативам отводилось 16 минут.

Врач объяснила, что соблюсти норматив помешали заторы на дорогах и невозможность автомобиля скорой их облететь. «На автомобиле "Мерседес-Спринтер" класс "С" конструктивно не предусмотрена система вертикального взлета и посадки», — написала врач.

Также она добавила, что у водителя нет действующего сертификата летной годности, а у машины рабочая частота радиостанции отличается от частоты диспетчеров «Внуково-Круг».

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