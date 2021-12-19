Московский врач рассказала о влиянии COVID-19 на облысение

Главврач больницы №52 Марина Лысенко рассказала о последствиях COVID-19 в интервью телеканалу «Россия 1». Она отметила, что знает людей, которые переболели вирусом, после чего потеряли слух, зрение или облысели.

При этом Лысенко подчеркнула, что от прививки таких последствий не бывает. «Вакцина не может убить. Никого. Она вообще совершенно про другое. Но говорить о том, что вакцины вредны, убивают, вызывают бесплодие — чего только ни приписывается — это все да, есть, только это есть от ковида», — заключила врач.

Замглавврача по анестезиологии и реаниматологии московской больницы №52 Сергей Царенко в свою очередь рассказал, как COVID-19 может влиять на возникновение психических расстройств. Комментарий медика опубликовало РИА Новости.

Царенко отметил, что сталкивался с подобными случаями в своей практике. По его словам, один из его пациентов начал страдать психическими нарушениями после тяжелого течения COVID-19. «Ему 58 лет, до того — здоровый человек, наш коллега. Сейчас у него такие нарушения психики, что мы вынуждены его лечить в условиях реанимационного отделения, поскольку это надзорное отделение, в нем постоянно персонал, чтобы предупредить какие-то самоповреждения человека», — поделился врач.

Ранее московские специалисты рассказали, что переболевшие COVID-19 пациенты могут ускоренно постареть. Это связано с влиянием заболевания на организм.