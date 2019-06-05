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Московский зоопарк не выдержал наплыва посетителей

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Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Московский зоопарк не справился с наплывом гостей. Об этом в среду, 5 июня, сообщается на официальном сайте зоопарка.

«Новая территория оказалась перегружена. Число посетителей превысило норму», — говорится в сообщении. По словам сотрудников, причиной коллапса могло стать временное ограничение работы и закрытие главного входа на территорию.

Гостей попросили выбрать другой день для посещения, когда все зоны будут доступны. Отмечается, что уже в четверг, 6 июня, зоопарк вернется к штатному режиму работы: будут открыты все экспозиции и павильоны.

24 апреля стало известно о том, что в Московском зоопарке вылупились два птенца кудрявого пеликана. Сообщалось, что это самый редкий вид среди всего семейства пеликанов, занесенный в Красную книгу.

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