Московских музыкантов захотели переселить к ветеринарам в угоду иностранцам

Студентов Московской государственной консерватории (МГК) имени Чайковского, живущих в общежитии на Малой Грузинской улице в центре столицы, решили переселить в общежитие Госакадемии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина в Текстильщиках. Об этом написала на своей странице в Facebook одна из студенток МГК Дарья Руденко.

По ее словам, студенты узнали о грядущем выселении от администрации, вернувшись с летних каникул. Освободить комнаты учащиеся должны уже через два дня. При этом в общежитие ветеринарного вуза, куда им предложили переехать, нельзя привозить музыкальные инструменты, также там «ужасные условия, антисанитария», отметила Руденко. Кроме того, студентов предупредили о росте платы за жилье с 1 тысячи рублей до 6,5-7 тысяч, несмотря на то, что это противоречит договорам, которые они заключали с учебным заведением.

Как пояснила Руденко, в освободившиеся комнаты на Малой Грузинской вместо бюджетников планируется заселить иностранцев, обучающихся на платной основе.

Руководство общежития заявило изданию The Village, что вопросами выселения занимается ректорат. При этом в приемной ректора опровергли эту информацию, подчеркнув, что не курируют эти вопросы. После этого в общежитии изданию пояснили, что выселить студентов можно только при наличии соответствующего постановления ректора, которого там не получали.

В 2015 году МГК начала реконструкцию студенческих корпусов на Малой Грузинской улице. Один из них был сдан в 2018 году, однако полностью работы до сих пор не завершены. Ожидается, что консерватория получит более 3,2 миллиарда рублей из бюджета, чтобы завершить реставрацию к 2021 году.

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