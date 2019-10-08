Московских птиц посчитали

Специалисты насчитали в Москве 4176 птиц различных видов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, передает во вторник, 8 октября, агентство «Москва».

Согласно результатам наблюдений, всего на природных территориях города зафиксировано 44 вида пернатых. Так, среди наиболее многочисленных из них — кряква и большая синица, а самыми интересными эксперты назвали хохлатую чернеть, белоспинного дятла, обыкновенную пустельгу и камышницу.

Отмечается, что в прошлом году ученые наблюдали в городе 1794 птицы 29 видов.

Подсчет состоялся 5 и 6 октября в рамках ежегодного общеевропейского учета Eurobirdwatch для орнитологов-любителей и профессионалов. В текущем году Россия впервые вышла на первое место среди 35 государств-участников — в стране состоялось 326 акций, в них приняли участие почти три тысячи человек, насчитавшие 138 тысяч птиц 241 вида. Цель мероприятия — привлечение внимания общественности к проблемам перелетных птиц и гибели некоторых особей в ходе миграции.

18 января жителям столицы предлагали принять участие в переписи водоплавающих птиц. Мероприятия проходили на девяти водных объектах столицы, в частности: на реках Яузе и Сетуни, Воробьевской набережной, в парках «Косинский», «Измайловский» и «Покровское-Стрешнево», возле станции метро «Волжская», а также в природном комплексе №43 Юго-Западного лесопарка. Участникам советовали иметь при себе бинокль, фотоаппарат и блокнот.

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