Московских школьников вернут с удаленки

Московских учащихся вернут в школы с удаленки на следующей неделе. Об этом говорится на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Школьники с 1 по 11 класс приступят к обучению в обычном режиме с понедельника, 18 января. Также отмечается, что их транспортные карты будут разблокированы, и учащиеся вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте.

«Скажу прямо. Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым. Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик. Поэтому школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности», — подчеркнул Собянин.

Уточняется, что в случае выявления даже одного случая инфекции — как и в первом полугодии — весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение.

Также было принято решение продлить все остальные ограничения на неделю — до четверга, 21 января. «Городские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот период будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах», — говорится в сообщении на сайте мэра.

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