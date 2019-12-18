Московских школьников временно избавят от домашнего задания

Учеников московских школ избавят от необходимости выполнять домашнее задание во время новогодних праздников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования.

Председатели межрайонных советов директоров образовательных организаций Москвы приняли решение рекомендовать директорам школ не задавать детям уроки на дом. При этом уточняется, что школьники, которые захотят повторить учебный материал во время каникул, смогут воспользоваться библиотекой «Московской электронной школы» (МЭШ). На портале будут доступны проверочные работы по различным предметам и задания для подготовки к контрольным, экзаменам и олимпиадам.

Ранее в декабре министр просвещения Ольга Васильева заявила, что выступает против практики, когда учителя задают школьникам работу на праздники, и призвала отказаться от нее, сообщала «Лента.ру». По ее словам, в последние годы стала распространенной ситуация, когда «вся семья работает на домашнее задание».

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