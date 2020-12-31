Московских таксистов призвали не завышать цены в новогодние праздники

Власти Москвы призвали столичных агрегаторов такси не завышать цены на поездки в зимнее время, в частности в новогодние праздники. С таким обращением выступил департамент транспорта Москвы в четверг, 31 декабря. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что зимой в столице наблюдается рост спроса на такси, а вместе с ним и рост цен. В результате стоимость поездок перестает быть комфортной для горожан.

«Мы понимаем, что предновогоднее время — особенное, а законы не регулируют тарифы, и все же хотим обратиться к агрегаторам: пожалуйста, устанавливайте адекватные цены и не поднимайте стоимость поездок», — призвали в департаменте.

Ранее «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале сообщала, что в преддверии Нового года цена поездки в такси в Москве сравнялась с ценой билета из столицы в Санкт-Петербург. Отмечалось, что в среднем цена на поездку с юго-востока на север Москвы выросла с 800-1000 рублей до 1500-1800 рублей. Кроме того, на 20-25 процентов подорожали поездки и на короткие расстояния.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!