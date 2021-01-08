Московских водителей попросили быть аккуратнее из-за грядущих морозов

Столичных водителей попросили быть аккуратнее в связи с грядущими морозами. С таким заявлением выступил московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Его слова привеодит ТАСС.

Владельцев автомобилей попросили быть внимательнее на дорогах и не превышать скорость. «Рекомендуем быть особенно внимательными на дорогах, избегать резких маневров и высоких скоростей», — говорится в сообщении Дептранса.

Подчеркивается, что в Москве и Московской области был введен желтый уровень погодной опасности. Синоптики ожидают, что температура опустится до минус 18 градусов, возможна гололедица.

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