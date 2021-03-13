Московских водителей попросили быть осторожнее из-за непогоды

Водителей Москвы призвали к осторожности и внимательности из-за непогоды. Об этом говорится в сообщении комплекса городского хозяйства в Telegram.

Автовладельцев также попросили строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В ведомстве сообщили, что за минувшие сутки выпало около одного сантиметра снежного покрова, и отметили, что в течение дня он может увеличиться еще на два сантиметра. «Городские службы провели сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой для исключения образования скользкости. Днем цикл работ повторят», — говорится в сообщении.

В комплексе также подчеркнули, что на опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей. «Под особым контролем — тропиночная сеть, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, объектам соцсферы», — добавили в ведомстве.

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